Rachel Zegler encabeza el elenco de Octet, el esperado musical sobre la era digital

La actriz encabezará la adaptación cinematográfica del musical a cappella que aborda la adicción a internet y que marcará el regreso de Lin-Manuel Miranda como director.

Hoy 12:36

Rachel Zegler continúa consolidando su ascendente carrera en la industria del entretenimiento con un nuevo desafío protagónico: será la figura central de Octet, el próximo musical cinematográfico dirigido por Lin-Manuel Miranda.

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La actriz compartirá elenco con Amanda Seyfried y un destacado grupo de intérpretes que incluye a Sheryl Lee Ralph, Phillipa Soo, Gaten Matarazzo, Jonathan Groff, Tramell Tillman y Paul-Jordan Jansen. En la historia, Zegler interpretará a Velma, uno de los ocho personajes que integran un grupo de apoyo para adictos a internet que se reúne en el sótano de una iglesia.

El proyecto está basado en el musical creado por Dave Malloy, estrenado Off-Broadway en 2019, y contará con guion del propio autor. Según adelantó Miranda, los ensayos ya comenzaron, marcando el inicio de una producción que genera grandes expectativas en el mundo del teatro y el cine musical.

Rachel Zegler

Para Zegler, este papel llega en un momento clave de su carrera. La actriz viene de recibir reconocimiento internacional, incluyendo un premio Olivier por su desempeño en la versión del West End de Evita, lo que reafirma su versatilidad en proyectos musicales.

Octet será además la segunda película dirigida por Miranda, luego de tick, tick…BOOM! (2021), inspirada en la vida de Jonathan Larson. Con esta nueva producción, el creador de Hamilton vuelve a apostar por historias ligadas a la música y las emociones contemporáneas.

Con un elenco de alto nivel y una temática actual, la participación de Rachel Zegler como protagonista posiciona a Octet como uno de los proyectos más esperados dentro del género musical en cine.