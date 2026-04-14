Operativo y tensión en Añatuya: una joven huyó del hospital tras un intento de suicidio

La paciente abandonó el centro de salud en medio de la atención. Fue localizada poco después.

Hoy 15:32

La tranquilidad del Hospital Zonal de Añatuya se vio abruptamente alterada en las últimas horas, cuando una joven de 29 años protagonizó un confuso episodio que derivó en un operativo policial dentro y fuera del centro de salud.

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Según fuentes policiales, la mujer —oriunda del paraje Puente Negro, en el departamento Avellaneda— había sido trasladada al nosocomio tras atravesar una profunda crisis emocional y un presunto intento de suicidio. Al ingresar, quedó bajo asistencia médica, donde profesionales intentaban estabilizarla mediante sedación y contención.

Sin embargo, en medio de la atención y en un momento de descuido, la paciente logró retirarse del lugar por sus propios medios, lo que generó desesperación entre sus familiares y el inmediato alerta a las fuerzas de seguridad.

De forma urgente, se desplegó un operativo de búsqueda con la intervención de efectivos de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia y personal de Prevención de la Departamental 13, quienes rastrillaron la zona ante el temor por su integridad física.

Minutos más tarde, la situación dio un giro cuando la joven regresó al hospital acompañada por su hermana. A pesar de ello, se mostró reticente a permanecer internada, lo que obligó a las autoridades a disponer una consigna policial preventiva para resguardar tanto a la paciente como al personal sanitario.

El caso fue puesto en conocimiento de la fiscalía de turno, que ordenó la intervención de la Defensoría Oficial. Finalmente, la joven quedó bajo el cuidado de sus familiares, quienes gestionaron el alta voluntaria, mientras se les indicó iniciar los trámites correspondientes para garantizar la continuidad de su tratamiento.