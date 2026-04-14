Cómo gestionar tu obra social si aún no te la activan

La activación de una obra social es un proceso fundamental para acceder a la atención médica, y en Argentina, esto puede llevar hasta 30 días. Conocer los pasos a seguir si no te la activan es crucial para garantizar tu salud y bienestar.

Hoy 18:02

En Argentina, la obra social es un derecho que permite a los afiliados acceder a una serie de servicios médicos y prestaciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que la activación de la misma puede demorarse, lo que genera incertidumbre y preocupación en los futuros beneficiarios. Según la Ley 23.660, el plazo máximo para la activación es de 30 días desde la presentación de la documentación necesaria.

Si te encuentras en una situación donde tu obra social no se activa dentro de este plazo, el primer paso es comunicarte con la institución correspondiente. Cada obra social tiene un número de atención al afiliado donde podrás realizar consultas y reclamos. Es recomendable tener a mano tu número de afiliado y cualquier documento relevante.

En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, puedes presentar un reclamo formal. Esto se realiza a través de una carta dirigida a la obra social, en la que detallarás tu situación y la falta de respuesta. Es importante conservar una copia de este reclamo, ya que puede ser útil en futuros trámites.

Otra alternativa es acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo que regula y supervisa el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Puedes presentar una queja a través de su página web o de manera presencial, aportando toda la documentación que respalde tu caso.

Además, es fundamental conocer que, mientras se espera la activación, tienes derecho a recibir atención médica de urgencia. Esto está estipulado en la ley, ya que la salud no puede ser postergada. Cualquier situación que implique riesgo para tu salud debe ser atendida de inmediato, independientemente del estado de tu obra social.

Finalmente, si tras seguir todos estos pasos no obtienes una solución favorable, podrías considerar cambiar de obra social. En Argentina, existe una amplia variedad de opciones, y es posible que encuentres una que se ajuste mejor a tus necesidades y que active tus servicios de manera más eficiente.