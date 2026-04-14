Silva Neder: "Reclamamos federalismo real, para que haya igualdad real"

Durante la 57° Sesión Plenaria en Tucumán, autoridades del NOA y NEA cuestionaron el centralismo del Gobierno nacional, advirtieron sobre la crisis industrial y reclamaron una distribución equitativa de recursos.

Hoy 18:12

Conducida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, hoy se celebró en la ciudad de San Miguel de Tucumán la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, con la participación de vicegobernadores, presidentes de cámaras y parlamentarios de las 10 provincias del NOA y NEA.

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Bajo la consigna "Federalismo en Acción por una Argentina Unida", el presidente del Parlamento agradeció la hospitalidad del gobernador Osvaldo Jaldo, del vicegobernador Miguel Ángel Acevedo y transmitió el saludo del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En su mensaje, Silva Neder fue contundente: "Desde este Norte Grande, reclamamos federalismo real, para que haya igualdad real", y cuestionó que el Gobierno nacional “dejó a la deriva a los comprovincianos del Norte Grande, profundizando las asimetrías”.

Además, destacó la decisión de institucionalizar el diálogo con el sector privado, incorporando a entidades como la Unión Industrial del Norte Grande y la Federación Económica, con el objetivo de obtener un diagnóstico real de la situación productiva de las provincias.

También advirtió que “el Gobierno nacional se ha ido retirando paulatinamente de sus obligaciones”, dejando la carga de las responsabilidades públicas en manos de las provincias.

Enérgico reclamo de industriales: "Para el Gobierno nacional no existimos, nos tratan como kelpers en nuestra propia tierra"

En el marco de la sesión, representantes de la Unión Industrial del Norte Grande (UNINOR) expusieron un duro diagnóstico. Jorge Rocchia Ferro, titular de la Unión Industrial de Tucumán, afirmó: “Para el Gobierno nacional no existimos”.

Además, declaró al sector industrial del Norte Grande en estado de emergencia, alertando sobre una fuerte caída de la actividad y un retroceso que asfixia a las fábricas.

Exigen una ley de emergencia industrial

Los industriales reclamaron medidas urgentes, entre ellas la creación de una Ley de Emergencia Industrial, con el fin de sostener la producción y evitar el deterioro del entramado económico regional.

Advirtieron que “si la Nación decide abstraerse, el Norte Grande debe fortalecer su autonomía”, y denunciaron la falta de acompañamiento del Estado nacional.

Apoyo a un proyecto del senador Gerardo Zamora

Entre las resoluciones, el Parlamento expresó su respaldo al proyecto del senador Gerardo Zamora para crear una Comisión de Seguimiento del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea, reclamando que las provincias sean actores reales en la integración internacional.

Preocupación de la Federación Económica

Durante la jornada también se incorporó un informe de la Federación Económica de Tucumán, donde se manifestó la preocupación por la caída de las ventas y el consumo en los últimos años.

Reclamo a Nación por la distribución de los fondos recaudados por combustible

El Parlamento resolvió exigir al Poder Ejecutivo Nacional la urgente distribución de los fondos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), solicitando que se realice de manera equitativa y continua.

El diputado José Cano denunció la discrecionalidad en el manejo de estos recursos, remarcando que la Ley 23.966 establece destinos específicos como infraestructura vial, obras hídricas y transporte.

Advirtió además que la recaudación proyecta cifras millonarias, pero las rutas reflejan abandono, y cuestionó que los fondos no están siendo utilizados según lo establece la ley.

Contundente reclamo federal del exgobernador correntino Gustavo Valdés

El exgobernador y actual senador provincial Gustavo Valdés también se sumó a las críticas, al señalar que el Norte Grande representa el 30% del territorio nacional y el 40% del Senado, por lo que instó a utilizar ese peso político para exigir un reparto más justo del presupuesto.

Asimismo, calificó la política de conectividad nacional como “centralista y mentirosa” y sostuvo que el desarrollo del norte es clave para reducir las desigualdades en la Argentina.

Amplia participación de autoridades del Norte Grande

La sesión contó con la presencia de vicegobernadores, exgobernadores, legisladores y autoridades parlamentarias de toda la región, quienes ratificaron su compromiso con la integración regional y la defensa de los intereses del Norte Grande.