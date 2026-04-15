Margot Robbie reveló detalles de la esperada precuela de Ocean's Eleven

La actriz Margot Robbie confirmó información clave sobre la película, que explorará los orígenes de la familia Ocean con un robo ambientado en 1962.

Hoy 07:32

La actriz Margot Robbie reveló nuevos detalles sobre la próxima precuela de Ocean's Eleven durante la presentación de Warner Bros. en la CinemaCon. Allí anticipó que la producción tendrá una ambientación centrada en el glamour y presentará un enfoque diferente dentro de la franquicia.

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Robbie confirmó que la historia estará centrada en los padres de Danny Ocean, personaje interpretado por George Clooney en la película original. La trama seguirá a estos dos estafadores durante la planificación y ejecución de un robo en el Gran Premio de Mónaco de 1962. Según explicó, la película mostrará a ambos personajes en su mejor momento, desarrollando un atraco de gran escala previo a los eventos conocidos de la saga.

El elenco estará encabezado por Margot Robbie y Bradley Cooper, quien además asumirá la dirección del proyecto. Cooper reemplaza a los cineastas Lee Isaac Chung y Jay Roach, quienes se desvincularon de la producción. Robbie también participará como productora a través de su compañía LuckyChap Entertainment, con guion de Carrie Solomon. La película, aún sin título oficial, tiene previsto su estreno el 25 de junio de 2027.

Margot Robbie

En paralelo, George Clooney trabaja en una nueva secuela de la trilogía original, que contará con el regreso de Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt y Don Cheadle. El rodaje comenzará en octubre de 2026 y seguirá a los personajes como criminales experimentados que vuelven a realizar robos.

Por último, Warner Bros. informó que durante 2025 alcanzó una recaudación superior a los 4.400 millones de dólares a nivel mundial, marcando su mejor desempeño desde 2019.