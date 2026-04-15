Condiciones inusuales en Termas de Río Hondo: temperaturas suaves y lluvias para hoy Miércoles 15 de abril de 2026

Hoy, los termenses se despertaron con neblina y condiciones de lluvia moderada. Se espera un clima variable en los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy, los termenses se encuentran bajo una capa de neblina densa que cubre la ciudad. La temperatura actual es de 18.2 °C, con una sensación térmica similar, lo que indica un inicio de jornada fresco y húmedo.

La humedad alcanza el 94%, lo que contribuye a la persistente neblina. Con un ligero viento del noroeste a 3.6 km/h, las condiciones son ideales para que la visibilidad sea reducida en algunas áreas.

Para el resto del día, se pronostica lluvia moderada a intervalos, lo que mantendrá la temperatura entre 18 °C como mínima y un máximo de 27.7 °C. Los termenses deberán estar preparados para un clima variado a lo largo del día.

De cara a los siguientes días, el pronóstico indica que el jueves 16 de abril la situación mejorará un poco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 17.7 °C y 25.8 °C. Es un alivio para quienes buscan un respiro del clima húmedo.

Finalmente, el viernes 17 de abril, se espera un clima similar, también parcialmente nublado, con mínimas de 20.1 °C y máximas de 28.3 °C. Los termenses pueden anticipar un fin de semana más cálido, aunque aún con posibilidades de nubes.