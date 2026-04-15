Condiciones inusuales en Termas de Río Hondo: temperaturas suaves y lluvias para hoy Miércoles 15 de abril de 2026

Hoy, los termenses se despertaron con neblina y condiciones de lluvia moderada. Se espera un clima variable en los próximos días.
Hoy, los termenses se encuentran bajo una capa de neblina densa que cubre la ciudad. La temperatura actual es de 18.2 °C, con una sensación térmica similar, lo que indica un inicio de jornada fresco y húmedo.
La humedad alcanza el 94%, lo que contribuye a la persistente neblina. Con un ligero viento del noroeste a 3.6 km/h, las condiciones son ideales para que la visibilidad sea reducida en algunas áreas.
Para el resto del día, se pronostica lluvia moderada a intervalos, lo que mantendrá la temperatura entre 18 °C como mínima y un máximo de 27.7 °C. Los termenses deberán estar preparados para un clima variado a lo largo del día.
De cara a los siguientes días, el pronóstico indica que el jueves 16 de abril la situación mejorará un poco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 17.7 °C y 25.8 °C. Es un alivio para quienes buscan un respiro del clima húmedo.
Finalmente, el viernes 17 de abril, se espera un clima similar, también parcialmente nublado, con mínimas de 20.1 °C y máximas de 28.3 °C. Los termenses pueden anticipar un fin de semana más cálido, aunque aún con posibilidades de nubes.