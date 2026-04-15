La Banda se prepara para días de lluvia y calor: pronóstico para hoy Miércoles 15 de abril de 2026

Los bandeños experimentarán un clima cambiante, con lluvias intermitentes y temperaturas cálidas en los próximos días. Se espera que la humedad y la neblina continúen en la región.

Hoy 08:12

La jornada de hoy en La Banda comienza con neblina y una temperatura de 18.1 °C, lo que genera un ambiente fresco y húmedo para los bandeños. La sensación térmica se mantiene en el mismo valor, mientras la humedad se eleva al 94%, lo que podría hacer que la mañana sea un poco más pesada.

A medida que avanza el día, se pronostica lluvia moderada a intervalos, lo que llevará las temperaturas a un rango entre los 19.3 °C de mínima y los 28.4 °C de máxima. Los bandeños deben estar preparados para cambios en el clima durante el transcurso de la jornada.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 10.1 km/h, lo que podría aportar algo de alivio ante la alta humedad. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia podría generar momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre 18.1 °C y 29 °C. Este cambio de clima ofrece un respiro a los bandeños, aunque aún se mantendrán las chances de lluvia en el horizonte.

Finalmente, el viernes se anticipan lluvias moderadas a intervalos nuevamente, con mínimas de 22.2 °C y máximas de 30.8 °C. Los bandeños deben estar alerta a las condiciones climáticas cambiantes que se avecinan, ya que las lluvias podrían ser frecuentes en este corto período.