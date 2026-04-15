Clima en Añatuya: lluvias intermitentes y temperaturas agradables para hoy Miércoles 15 de abril de 2026

Los añatuyenses se enfrentan a un día de lluvias moderadas y temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días muestra un clima variado.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los añatuyenses se despiertan con una llovizna persistente que ha marcado el inicio de la jornada. La temperatura actual es de 20.2 °C, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo rango. La humedad, que alcanza un 95%, contribuye a una sensación de frescura en el ambiente.

Para este Miércoles 15 de abril de 2026, se espera que la lluvia moderada continúe a lo largo del día, con intervalos que permitirán un breve respiro entre las precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19.3 °C de mínima y los 26.4 °C de máxima, ofreciendo un clima relativamente templado para los estándares de la región.

El viento sopla desde el oeste-suroeste a 22 km/h, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el aire. Sin embargo, los añatuyenses deben estar preparados para posibles chaparrones que podrían sorprender a más de uno durante el día.

Mirando hacia el futuro inmediato, el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026 es más optimista, ya que se prevé un día soleado con temperaturas que irán de los 17.3 °C a los 27.5 °C. Sin embargo, el viernes volverán las lluvias moderadas, con mínimas de 19.9 °C y máximas de 28.8 °C.

En resumen, el clima en Añatuya hoy se caracteriza por lluvias moderadas y temperaturas que varían entre los 19.3 °C y 26.4 °C. Los añatuyenses deben estar atentos al clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente en los próximos días.