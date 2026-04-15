Granados sobre la inflación: "Se está vendiendo futuro y hay gente que la está pasando mal hoy"

Osvaldo Granados expuso en su columna para Radio Panorama su visión sobre los factores que incidieron en los datos de inflación de marzo y advirtió sobre la necesidad de atender los problemas inmediatos.

Hoy 08:27

En su columna de este miércoles en Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica actual, con foco en la inflación, la política monetaria y las perspectivas a corto plazo.

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Granados sostuvo que no es correcto atribuir la inflación únicamente al precio de la carne, y remarcó el impacto de los aumentos en servicios regulados. “Los precios regulados subieron 5,1%. Si vas a subir la luz, el gas, el combustible y otros servicios, es difícil que la inflación comience con 2”, señaló, al tiempo que enfatizó la necesidad de resolver los problemas más urgentes.

En relación al frente monetario, indicó que desde el Banco Central de la República Argentina proyectan una fuerte compra de divisas, cercana a los 15 mil millones de dólares hacia agosto. Advirtió que ese proceso implica emisión de pesos, lo que impacta en la economía. “Son pesos que van a la calle”, explicó, y agregó que en el segundo trimestre se observa una mayor demanda de dinero por parte del público.

Asimismo, citó a la economista Marina Dal Poggetto, quien estimó un saldo comercial favorable de unos 20 mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones. En ese sentido, Granados consideró que el ingreso de divisas podría generar una mejora en las expectativas económicas, aunque advirtió sobre la situación actual.

“Da la sensación de que la cosa puede mejorar con la entrada del dólar, pero actualmente tenemos el problema de la inflación y la gente la está pasando mal”, afirmó. Finalmente, señaló que existe una desconexión entre las proyecciones a futuro y las dificultades del presente, al sostener que “se está vendiendo futuro y hay problemas hoy”.