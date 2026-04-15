El creador de Euphoria defiende la polémica trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada

La historia de Cassie Howard en OnlyFans provocó debate entre los espectadores en redes sociales.

Hoy 10:27

El creador de Euphoria, Sam Levinson, defendió las decisiones narrativas vinculadas al personaje de Cassie Howard, interpretado por Sydney Sweeney, tras las reacciones generadas por el estreno del primer episodio de la tercera temporada.

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En esta nueva entrega, el personaje inicia una actividad en la plataforma OnlyFans, lo que incluye escenas donde produce contenido digital con distintos atuendos. Estas secuencias generaron un amplio debate entre los espectadores en redes sociales, con opiniones divididas sobre el enfoque del personaje.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Levinson explicó que la intención fue incorporar un tono de contraste y absurdo en la representación de Cassie. Según indicó, una de las escenas más comentadas incluye elementos que buscan romper con la lógica interna del personaje y generar una mirada externa sobre su comportamiento.

“Buscamos sumar una capa de absurdo que nos permitiera salir de su fantasía y romper esa ilusión”, señaló el realizador, quien además reconoció que adaptar la estética de OnlyFans al estilo visual de la serie representó un desafío creativo.

Por su parte, el director de fotografía Marcell Rév aportó detalles sobre la construcción visual de las escenas. Explicó que se optó por una locación con estética de mediados del siglo XX, alejada de lo moderno, para generar un contraste visual que ampliara las posibilidades narrativas.

Tras la emisión del episodio, numerosos usuarios en redes sociales cuestionaron tanto el contenido como la caracterización del personaje, especialmente en relación con el vestuario y el desarrollo de su nueva actividad dentro de la historia. Algunos comentarios manifestaron rechazo al enfoque adoptado por la producción.

La tercera temporada de Euphoria retoma la historia de los personajes varios años después de la secundaria, enfocándose en su transición hacia la vida adulta. En este contexto, Cassie mantiene una relación con Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, lo que forma parte central de su arco narrativo.

Las escenas vinculadas a la actividad del personaje ya habían sido anticipadas en el material promocional, donde se mostraban indicios del rumbo que tomaría la historia en esta nueva temporada.