Descubre el lujoso penthouse de Bad Bunny en Nueva York

El penthouse de Bad Bunny en Nueva York redefine el concepto de lujo urbano con su diseño excepcional y comodidades exclusivas.

Hoy 10:26

El penthouse de Bad Bunny en Nueva York se encuentra en Jardim, un complejo residencial de alto perfil situado en el corazón de West Chelsea.

Con un alquiler mensual de 150 mil dólares, esta propiedad establece un nuevo estándar de vida para las celebridades en la ciudad.

Bad Bunny, conocido por su estilo audaz, eligió este espacio no solo por su ubicación privilegiada, sino también por las comodidades exclusivas que lo convierten en un verdadero santuario urbano.

Diseñado por el arquitecto Isay Weinfeld, el apartamento de lujo abarca 4,552 pies cuadrados interiores y 4,593 pies cuadrados de terrazas privadas.

Entre sus características destaca una piscina de 32 pies, techos altos de 12 pies, acabados en roble y ventanales que ofrecen vistas panorámicas del río Hudson.

El penthouse también incluye una biblioteca con escalera de caracol y una cocina equipada con electrodomésticos Gaggenau, reflejando así la atención al detalle que caracteriza esta propiedad exclusiva.

Instalarse en este penthouse posiciona a Bad Bunny en Manhattan como una figura que redefine el lujo urbano, y su inmueble fue escenario de la serie de Netflix Owning Manhattan, aumentando su valor cultural y mediático en el mercado inmobiliario de Nueva York.