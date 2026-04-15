Barracas Central busca la hazaña ante Olimpia en Paraguay

El Guapo visita al líder del grupo y del fútbol paraguayo con la ilusión de sumar un triunfo histórico en la Sudamericana.

Hoy 10:21

Barracas Central enfrentará este miércoles desde las 21.00 a Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Rubén Darío Insúa intentará dar el golpe en Asunción ante uno de los candidatos de la zona y seguir alimentando su sueño internacional.

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El presente del conjunto paraguayo es inmejorable. Olimpia lidera con comodidad el torneo Apertura local y viene de debutar con una sólida victoria 2-0 frente a Audax Italiano en Chile, resultado que lo dejó en la cima del grupo. Con una base consolidada y futbolistas de jerarquía, el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez buscará hacer valer su localía y su experiencia en competencias continentales.

Del otro lado, Barracas llega con ilusión tras un arranque prometedor en la Sudamericana, donde igualó sin goles ante Vasco da Gama en un partido que dejó buenas sensaciones. Sin embargo, su campaña en el ámbito local ha sido irregular, alternando buenos resultados con rendimientos inestables. Aun así, el equipo del “Gallego” se aferra a la oportunidad de hacer historia en Paraguay.

Con nombres como Iván Tapia en la generación de juego y Jhonatan Candia en ofensiva, el Guapo intentará lastimar a un rival que también cuenta con piezas de peso como Iván Leguizamón y Sebastián Ferreira. El desafío será sostener la intensidad y aprovechar las chances que se presenten.

El partido aparece como una prueba de carácter para Barracas: sumar en Asunción sería un resultado enorme, mientras que Olimpia buscará reafirmar su liderazgo y dar otro paso firme hacia la clasificación.