Un entonado Independiente Rivadavia enfrenta a Fluminense en el Maracaná con la ilusión de dar el golpe en la Libertadores

Independiente Rivadavia visitará este miércoles desde las 21.30 a Fluminense en el estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar otro golpe en el certamen tras un debut histórico, ante un rival que llega presionado.

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El conjunto brasileño no atraviesa su mejor momento. Viene de caer en el clásico ante Flamengo y tampoco pudo imponerse en su estreno copero, donde empató 0-0 frente a Deportivo La Guaira en Venezuela. Con apenas un punto en el grupo, el equipo de Luis Zubeldía está obligado a ganar para no complicar su clasificación.

En contrapartida, la Lepra vive un presente soñado. Ganó en su debut en la Libertadores ante Bolívar y atraviesa una racha positiva también en el torneo local, donde se posiciona como protagonista. Este gran momento lo coloca como líder del grupo y le permite llegar con confianza a un escenario de máxima exigencia como el Maracaná.

El equipo mendocino ha construido una identidad clara, con variantes tácticas y un juego por las bandas que lastima. Futbolistas como Sebastián Villa y Alex Arce aparecen como piezas clave en ofensiva, mientras que la solidez colectiva se convirtió en su principal fortaleza. Del lado del Flu, la generación de juego pasará por nombres como Ganso, en busca de recuperar el protagonismo.

El partido se presenta como un choque de realidades: Fluminense necesita reaccionar, mientras que Independiente Rivadavia quiere seguir haciendo historia en su primera participación en la Libertadores. Un resultado positivo en Brasil podría marcar un antes y un después para el conjunto argentino.