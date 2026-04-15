Francia pierde a Ekitiké para el Mundial 2026 tras una grave lesión

El delantero de Liverpool sufrió la rotura del tendón de Aquiles en la Champions y estará varios meses fuera de las canchas. Se suma a la lista de bajas sensibles para Les Bleus.

Hoy 15:31

La Selección de Francia recibió una dura noticia de cara al Mundial 2026: Hugo Ekitiké sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha y quedó descartado para la cita mundialista. El delantero, que milita en el Liverpool, había salido en camilla y entre lágrimas durante el duelo ante el Paris Saint-Germain por la Champions League, y los estudios confirmaron el peor diagnóstico.

La acción que derivó en la lesión ocurrió antes de la media hora de juego en Anfield. Tras un pase filtrado de Dominik Szoboszlai, Ekitiké intentó ganar en velocidad, pero en plena carrera sintió un fuerte dolor en la zona del tobillo que lo hizo caer de inmediato. Desesperado, pidió asistencia y debió abandonar el campo sin poder apoyar el pie.

El delantero venía teniendo una gran temporada, con 17 goles y seis asistencias en 45 partidos, números que lo posicionaban como una alternativa concreta en la ofensiva del equipo dirigido por Didier Deschamps. Su ausencia representa una baja importante, aunque Francia mantiene una delantera de alto nivel.

Entre las principales opciones aparecen Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, junto a jóvenes en gran presente como Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki.

La lesión de Ekitiké reaviva los recuerdos de lo ocurrido en Qatar 2022, cuando Francia sufrió múltiples bajas por problemas físicos antes y durante el torneo. De cara a 2026, Les Bleus pierden a una pieza que venía en crecimiento y que apuntaba a ser parte de la rotación ofensiva en la Copa del Mundo.