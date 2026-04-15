Un joven brasileño usa inteligencia artificial para denunciar un bache

Un joven de Itajubá, Brasil, utilizó inteligencia artificial para crear una imagen viral de una capibara en un bache, logrando así una rápida respuesta de las autoridades locales.

Hoy 15:15

Cansado de vivir con un enorme bache frente a su casa, un joven de Itajubá, Brasil, decidió emplear su creatividad y la inteligencia artificial para atraer la atención del alcalde de su localidad.

El muchacho generó una imagen en la que una capibara se encontraba acostada dentro del bache, simulando disfrutar de una pequeña piscina improvisada en plena calle.

La publicación fue compartida en Facebook con una frase directa y efectiva: “Un capibara aprovechando el agujero”, lo que facilitó su viralización entre los usuarios.

La imagen se volvió rápidamente viral, acumulando cientos de reacciones entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes tomaron el reclamo con humor y como una manifestación del mal estado de las vías.

Lo más sorprendente de esta estrategia es que resultó efectiva. Apenas un corto tiempo después de que la publicación comenzara a circular, las autoridades municipales respondieron y comenzaron con la reparación del bache.

Este incidente se ha convertido en un ejemplo de cómo la creatividad, el humor y la inteligencia artificial pueden ser herramientas inesperadas para visibilizar problemas cotidianos y presionar por soluciones efectivas.