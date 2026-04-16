Axel Kicillof inicia su gira por España para fortalecer su perfil internacional y marcar diferencias con Javier Milei

El gobernador bonaerense inicia una agenda cargada de reuniones políticas y empresariales en Madrid y Barcelona, donde buscará atraer inversiones y posicionarse en el escenario internacional.

Hoy 08:02

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, iniciará mañana una intensa agenda en España con el objetivo de fortalecer su proyección internacional, consolidar vínculos políticos y atraer inversiones para el territorio bonaerense.

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La gira comenzará en Madrid con una reunión bilateral con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, prevista para las 13 (8 de Argentina) en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Más tarde, Kicillof participará de un encuentro con empresarios e inversores españoles en el Hotel Meliá Princesa, donde buscará generar oportunidades económicas y presentar el potencial productivo de la provincia de Buenos Aires.

La agenda continuará con la presentación de su libro en un conversatorio junto al politólogo Pablo Simón, que se llevará a cabo en El Ateneo, y concluirá con una cena en su honor en la Torre IE, sobre el Paseo de la Castellana.

Luego, el mandatario se trasladará a Barcelona para mantener una reunión con el alcalde local, Jaume Collboni, y participar de la denominada Movilización Progresista Mundial, un encuentro internacional que reunirá a referentes políticos de distintos países.

La cumbre, impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desarrollará entre viernes y sábado y contará con la presencia de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Claudia Sheinbaum, entre otros.

Durante el encuentro se debatirán temas vinculados al multilateralismo, el nuevo orden global y los principales desafíos internacionales, en un espacio que busca diferenciarse de la línea geopolítica impulsada por Estados Unidos e Israel, con la que se alinea el gobierno de Javier Milei.

Antes de viajar, Kicillof mantuvo una reunión en Argentina con el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, como parte de la preparación de su agenda internacional.

Con esta gira, el gobernador apunta a consolidar su presencia en el escenario global y a reforzar su perfil político en contraposición al rumbo impulsado por la administración nacional.