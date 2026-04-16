Platense busca levantarse en la Libertadores ante el histórico Peñarol

El Calamar juega desde las 21:30 en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E. Ambos llegan golpeados y necesitan sumar para no perder terreno.

Hoy 09:45

Peñarol y Platense se enfrentarán desde las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Walter Zunino buscará dar el golpe en Montevideo ante uno de los gigantes del continente.

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El presente del Carbonero no es el mejor: arrastra dos derrotas consecutivas como local en el torneo uruguayo, la última ante Liverpool de Uruguay, incluso jugando con un hombre de más durante gran parte del partido. En la Libertadores, debutó con un empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe, por lo que ahora está obligado a ganar para hacer valer su historia, que lo tiene como cinco veces campeón del certamen.

Del otro lado, Platense tampoco llega en su mejor momento. En su estreno copero cayó ante Corinthians, en un partido donde el resultado pesó más que el rendimiento. Luego, el equipo alternó y empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, por lo que ahora irá con lo mejor en busca de su primera victoria internacional.

El Marrón sabe que sumar en Uruguay puede ser clave para sus aspiraciones en el grupo, especialmente ante un rival directo que también llega necesitado. Para Platense, será una prueba de carácter ante el tercer club más ganador de la Libertadores, en un escenario siempre complejo.

En la próxima fecha, Peñarol visitará a Corinthians en Brasil, mientras que Platense será local de Independiente Santa Fe, en partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del grupo.

Probables formaciones

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni, Nicolás Fernández; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.