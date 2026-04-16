Pilar Sordo: “Nos está costando mucho amar y sostener vínculos”

La reconocida psicóloga chilena se presentará este viernes en el Teatro 25 de Mayo y, en diálogo con Radio Panorama, analizó la crisis emocional actual, el impacto de las redes sociales y la importancia del amor propio.

Hoy 11:02

La psicóloga y conferencista Pilar Sordo llegará a Santiago del Estero este viernes para presentar su conferencia “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, y en la previa dejó definiciones contundentes sobre la salud emocional y los vínculos en la actualidad.

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En diálogo con Radio Panorama, la especialista advirtió sobre una crisis en las relaciones humanas. “Nos está costando mucho amar. Estamos más preparados para la huida que para quedarnos. A la menor incomodidad, nos vamos”, expresó.

Sordo remarcó que uno de los factores que incide en este escenario es el impacto de las redes sociales. “Generan una permanente comparación o insatisfacción en la vida, porque parece que todo el mundo tiene vidas mejores que la mía”, explicó.

En ese sentido, señaló que el eje central de su conferencia está puesto en el diálogo interno, al que considera clave para el desarrollo del amor propio. “Ese diálogo interno es lo que determina mi amor propio y también mi visión del mundo”, sostuvo.

Según detalló, su investigación lleva más de ocho años y aborda distintas áreas de la vida como los vínculos, el propósito, la expresión de las emociones, la vejez, la muerte y la educación de los hijos, con el amor propio como eje transversal.

Además, hizo hincapié en la necesidad de generar momentos de pausa en la rutina cotidiana. “No puedes escuchar tu diálogo interno si no tienes pausa. La pausa es la que te permite reconocer qué te estás diciendo”, indicó.

Durante la entrevista, también se refirió al rol de las familias y las nuevas generaciones. “Hoy hay padres muy asustados de educar, y eso hace que los hijos tomen un control que no les corresponde”, advirtió.

Sobre el presente emocional en la región, Sordo aseguró que percibe un cansancio generalizado. “Estamos todos agotados, con una sensación de hiperproductividad constante. Hay un anhelo de una calidad de vida interna diferente”, manifestó.

La conferencia “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres” se realizará este viernes 17 de abril a las 21 en el Teatro 25 de Mayo, donde la especialista combinará humor, emoción y herramientas prácticas para trabajar el amor propio.

“En la charla pasa de todo: la gente se ríe, se emociona y se lleva herramientas concretas para mejorar su vida”, anticipó.

Con gran expectativa, la autora volverá a presentarse en la provincia luego de varios años, en un evento que promete convocar a un amplio público.