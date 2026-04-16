Las bajas de River para el Superclásico ante Boca

Tras el triunfo ante Carabobo, River Plate ya se enfoca en el Superclásico frente a Boca Juniors y empieza a definir su panorama. El equipo de Eduardo Coudet tendrá tres bajas confirmadas por lesión y mantiene otras dudas importantes que serán evaluadas en las próximas horas.

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La ausencia más sensible es la de Franco Armani, quien arrastra problemas físicos desde la pretemporada. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y luego una inflamación en el tendón de Aquiles, lo que lo dejó prácticamente sin actividad en 2026. Más allá de lo futbolístico, su baja representa un golpe por su liderazgo y experiencia en este tipo de partidos. La idea es que pueda volver a fines de abril.

Otro que sigue afuera es Maximiliano Meza, quien se recupera de una operación en el tendón rotuliano tras la lesión sufrida en el Superclásico de noviembre de 2025. Si bien ya trabaja en campo, recién apunta a regresar en mayo.

El tercer nombre es Juan Portillo, que sufrió una lesión ligamentaria a comienzos de año y tiene para largo. Su vuelta está prevista recién para el segundo semestre de 2026, por lo que su ausencia ya estaba asumida en el cuerpo técnico.

A estas bajas confirmadas se suman tres dudas que preocupan. Por un lado, Giuliano Galoppo, quien viene de un esguince de tobillo y, aunque ya tiene el alta, no cuenta con ritmo futbolístico, por lo que su presencia está en evaluación.

Los otros dos casos surgieron en el partido ante Carabobo. Fausto Vera salió en el primer tiempo por una molestia en la rodilla, que en principio sería un esguince leve, pero lo pone en duda para el domingo. Mientras que Juan Fernando Quintero encendió las alarmas tras sufrir un dolor muscular en el recto anterior izquierdo y dejar la cancha visiblemente afectado.

Ambos serán sometidos a estudios médicos, que terminarán de definir su disponibilidad. Con este panorama, River llega al Superclásico con bajas sensibles y algunas incógnitas, en la previa de un partido que puede ser determinante.