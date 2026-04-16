Lanzan el tráiler oficial de la nueva película de Street Fighter con un elenco repleto de figuras

La adaptación del clásico videojuego llegará a los cines el 16 de octubre, con producción de Capcom, Legendary Pictures y distribución de Paramount Pictures.

Hoy 12:31

Tal como se había anticipado, se presentó el tráiler oficial de la nueva película de Street Fighter, una ambiciosa adaptación cinematográfica que cuenta con el respaldo de importantes compañías de la industria. El film marca además un hito, ya que será el primero en estrenarse bajo el nuevo acuerdo de distribución global entre Legendary y Paramount.

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Dirigida por Kitao Sakurai y con guion de Dalan Musson, la historia se sitúa en 1993 y sigue a los icónicos luchadores Ryu y Ken Masters, interpretados por Andrew Koji y Noah Centineo. Tras un tiempo separados, ambos son convocados nuevamente al combate por Chun-Li, personaje encarnado por Callina Liang, para participar en el Torneo Mundial de Guerreros.

Sin embargo, lo que comienza como una competencia de artes marciales se transforma en algo mucho más oscuro. Detrás del torneo se oculta una conspiración mortal que obligará a los protagonistas a enfrentarse entre sí y a sus propios pasados.

La película promete trasladar toda la esencia del videojuego a la pantalla grande, con movimientos icónicos como el Hadouken, intensos combates y la presencia de personajes clásicos de la saga.

El reparto incluye a figuras destacadas como Cody Rhodes, Roman Reigns, 50 Cent, Jason Momoa —quien interpretará a Blanka— y David Dastmalchian en el papel del villano M. Bison, entre otros.

El estreno está previsto para el próximo 16 de octubre en cines de Estados Unidos.