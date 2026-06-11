Estudiantes de establecimiento bandeño visitaron el Poder Judicial de la provincia

Alumnos y docentes estuvieron en distintas dependencias del Palacio de Tribunales, recorrido que fue guiado por personal del Área de Ceremonial y Protocolo.

Hoy 21:27

Adolescentes que cursan de segundo a quinto año del Centro Educativo Bernardino Rivadavia de la ciudad de La Banda, visitaron en la mañana de hoy el Palacio de Tribunales, ocasión en la que conocieron la organización funcional de la institución y el edificio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El recorrido comenzó en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, donde personal del Área de Protocolo y Ceremonial dieron la bienvenida a los estudiantes y los guiaron durante el recorrido por las salas de audiencia del Fuero Penal y la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM).

La visita de los estudiantes se produjo en el marco del proyecto institucional “Conociendo los cimientos de la democracia santiagueña”, que tiene por objeto que los alumnos puedan vivenciar y comprender la importancia de la división de los poderes del Estado, en el ejercicio del gobierno dentro del sistema democrático y republicano.

Al concluir el recorrido por el edificio capitalino del Poder Judicial, el contingente se trasladó a las sedes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.