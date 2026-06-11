Lanzan un curso de posgrado para fortalecer el inglés aplicado a la investigación científica

la UNSE diseñó la propuesta, destinada a becarios, investigadores y docentes-investigadores que buscan fortalecer sus competencias comunicativas en inglés.

Hoy 21:33

El Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) abrió las inscripciones para el curso de posgrado "English for Research (Inglés para la Investigación)", una propuesta innovadora destinada a becarios, investigadores y docentes-investigadores que buscan fortalecer sus competencias comunicativas en inglés para el ámbito académico y científico.

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La capacitación, que comenzará el próximo 14 de agosto, tendrá una duración de 80 horas y se desarrollará bajo modalidad híbrida. Estará a cargo de la Lic. Esp. Claudia E. Suárez y la Mg. Marina Nasif, quienes trabajarán con los participantes en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral y escritura académica, siempre orientadas a las necesidades específicas de la investigación.

La propuesta surge como una herramienta para potenciar la difusión del conocimiento generado en la universidad y facilitar la participación de investigadores en escenarios académicos internacionales.

“El inglés es la lengua franca de la academia y muchas veces las producciones de nuestros investigadores quedan limitadas por la barrera idiomática. Queremos que puedan dar a conocer su trabajo al mundo y acceder a espacios internacionales de intercambio científico”, explicó Marina Nasif durante una entrevista en Radio Universidad.

A diferencia de los cursos tradicionales centrados en la lectura de textos, esta propuesta incorpora el trabajo integral sobre las cuatro macrohabilidades del idioma. En ese sentido, Claudia Suárez destacó que el objetivo es fortalecer la competencia comunicativa de quienes desarrollan investigación.

“Vamos a trabajar no solo la comprensión lectora, sino también la producción oral y escrita, con énfasis en la elaboración de discursos científicos, presentaciones en congresos, redacción de abstracts y comunicación académica”, señaló.

Entre los contenidos previstos se incluyen la elaboración de resúmenes científicos, presentaciones académicas, redacción de correos electrónicos formales, confección de CV y biodatas académicas, además del uso del inglés en distintas áreas disciplinares.

Las docentes remarcaron que la capacitación está pensada para personas que ya cuentan con conocimientos básicos o intermedios de inglés y necesitan dar un paso más en el desarrollo de habilidades específicas para la actividad científica.

Asimismo, destacaron que se trata de una experiencia pionera en Santiago del Estero y en la región, orientada a fortalecer la internacionalización de la producción académica local.

“Queremos que nuestros investigadores asuman un rol más activo en la comunidad científica internacional y que el conocimiento que se produce en Santiago del Estero pueda trascender las fronteras nacionales”, afirmó Nassif.

Por su parte, Suárez resaltó que la iniciativa cuenta con el impulso del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, y el acompañamiento de la Dra. Frau, en el marco de una estrategia orientada a ampliar las oportunidades de formación de posgrado para la comunidad universitaria.

Las personas interesadas pueden obtener más información en la página del Consejo de Posgrado de la UNSE o comunicarse al correo electrónico secposgradounse@gmail.com.