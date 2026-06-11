Aprehendieron a un joven acusado de robar un celular con un arma blanca

La víctima, de 18 años, denunció que fue interceptada en avenida Avellaneda. La Policía recuperó el teléfono sustraído durante un operativo en el barrio Campo I.

Hoy 21:49

Efectivos policiales lograron recuperar un teléfono celular sustraído durante un robo calificado y aprehender al presunto autor del hecho pocas horas después de ocurrido el ilícito.

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La denuncia fue radicada durante la madrugada de este jueves por un joven de 18 años, quien manifestó que mientras caminaba por avenida Avellaneda fue interceptado por un sujeto que, mediante amenazas con un arma blanca, le sustrajo un teléfono celular Tecno Spark, una tarjeta de haberes y la suma de $15.000 en efectivo.

A partir de la información aportada por la víctima, la fiscal interviniente dispuso la inmediata intervención de la Brigada de Investigaciones y la realización de tareas tendientes a identificar al responsable.

En ese contexto, personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12 inició recorridos preventivos y de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Durante el operativo, los efectivos observaron en el barrio Campo I a un joven cuyas características coincidían con las descriptas por el denunciante.

Al proceder a su identificación, los uniformados advirtieron que llevaba entre sus pertenencias un teléfono celular cuya procedencia no pudo justificar.

Tras las verificaciones correspondientes, constataron que se trataba del mismo dispositivo denunciado como sustraído.

El sospechoso, un joven de 20 años, fue trasladado junto al elemento recuperado a sede policial.

Informada de los resultados, la fiscal de turno dispuso su aprehensión, el secuestro preventivo del celular y la continuidad de las actuaciones judiciales para el total esclarecimiento del hecho.