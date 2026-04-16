Agostina Páez: “Todos creen que soy millonaria, pero no es así”

La joven santiagueña habló sobre su situación económica y aseguró que su familia tuvo que vender bienes para afrontar los gastos del proceso judicial que enfrenta en Brasil.

Hoy 11:44

La abogada santiagueña Agostina Páez volvió a referirse a su presente y desmintió las versiones que circulan sobre su situación económica, en medio de la causa judicial que enfrenta en Brasil.

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En diálogo con Radio La Red, Páez fue contundente al aclarar: “Todos creen que soy millonaria, pero no es así. Mi familia no es millonaria y yo trabajo de manera independiente”.

En ese sentido, explicó que el proceso judicial implicó un fuerte impacto económico para su entorno. “Mi papá tuvo que deshacerse de bienes para poder sostener todo lo que implicó estar en Brasil”, señaló.

La joven también indicó que aún no hay una resolución en la causa que se tramita en el país vecino, por lo que continúa la incertidumbre sobre su situación. “Todavía no está la sentencia del juez, no sé si va a haber indemnización ni de cuánto sería”, explicó.

Además, reconoció que el contexto la afecta emocionalmente. “Es algo que me preocupa y me atormenta”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la denuncia que había presentado su expareja por un automóvil, aclarando que se trató de un conflicto administrativo. “No me robé ningún auto. Era un tema de titularidad, porque estaba a nombre de él, pero lo estaba pagando yo”, sostuvo.

Según detalló, ambas partes lograron llegar a un acuerdo y la situación quedó encaminada, sin mayores consecuencias judiciales.

En el plano personal, Páez también habló sobre la repercusión pública del caso y el impacto en su vida cotidiana. “En Santiago la gente me conoce y me trata bien, pero en redes recibo muchos insultos”, contó.

Finalmente, aseguró que intenta reorganizar su vida tras meses atravesados por la exposición mediática. “Mi vida nunca más va a ser normal, pero estoy tratando de seguir adelante”, concluyó.