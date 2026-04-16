A días de un nuevo River vs. Boca, así está el historial del Superclásico

Se enfrentaron en 265 ocasiones (entre amateurismo, profesionalismo y copas). Todos los detalles en la nota.

Hoy 11:21

Boca Juniors y River Plate volverán a enfrentarse este domingo 19 de abril en una nueva edición del Superclásico, un duelo que paraliza al país. En la previa, el historial marca una diferencia de cinco partidos a favor del Xeneize.

En el historial general, se enfrentaron en 265 ocasiones (entre amateurismo, profesionalismo y copas), con los siguientes números:

Boca ganó 93 veces

River ganó 88 veces

Empataron 84 partidos

Cabe destacar que hay un 0-0 de 1919 que no se contabiliza, ya que el torneo fue anulado.

El último antecedente está reciente: fue el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso 2-0 en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en un triunfo contundente del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

En el detalle por competencias, la ventaja también favorece al conjunto de La Ribera:

En torneos locales

Se enfrentaron 217 veces:

Boca ganó 78

River ganó 73

Empataron 66

En copas internacionales

El historial es muy parejo en 32 partidos:

Boca ganó 11

River ganó 10

Empataron 11

En copas nacionales

Se enfrentaron 16 veces:

River ganó 5

Boca ganó 3

Empataron 8

En cuanto a los últimos enfrentamientos, el historial reciente muestra una gran paridad, con triunfos repartidos y resultados ajustados, reflejando la intensidad de un clásico que no da respiro.