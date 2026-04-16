Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ABR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

A días de un nuevo River vs. Boca, así está el historial del Superclásico

Se enfrentaron en 265 ocasiones (entre amateurismo, profesionalismo y copas). Todos los detalles en la nota.

Hoy 11:21

Boca Juniors y River Plate volverán a enfrentarse este domingo 19 de abril en una nueva edición del Superclásico, un duelo que paraliza al país. En la previa, el historial marca una diferencia de cinco partidos a favor del Xeneize.

En el historial general, se enfrentaron en 265 ocasiones (entre amateurismo, profesionalismo y copas), con los siguientes números:

  • Boca ganó 93 veces
  • River ganó 88 veces
  • Empataron 84 partidos

Cabe destacar que hay un 0-0 de 1919 que no se contabiliza, ya que el torneo fue anulado.

El último antecedente está reciente: fue el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso 2-0 en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en un triunfo contundente del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

En el detalle por competencias, la ventaja también favorece al conjunto de La Ribera:

En torneos locales
Se enfrentaron 217 veces:

  • Boca ganó 78
  • River ganó 73
  • Empataron 66

En copas internacionales
El historial es muy parejo en 32 partidos:

  • Boca ganó 11
  • River ganó 10
  • Empataron 11

En copas nacionales
Se enfrentaron 16 veces:

  • River ganó 5
  • Boca ganó 3
  • Empataron 8

En cuanto a los últimos enfrentamientos, el historial reciente muestra una gran paridad, con triunfos repartidos y resultados ajustados, reflejando la intensidad de un clásico que no da respiro.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Club Atlético River Plate Superclásico Liga Profesional de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 16 de abril en Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado y una máxima de 26°
  2. 2. Añatuya: brutal ataque en plena calle por un conflicto que se arrastraba desde la infancia
  3. 3. Estilista santiagueña denunció una extorsión sexual tras caer en una trampa digital con videos íntimos
  4. 4. La cantidad adecuada de proteína según la ciencia moderna
  5. 5. El Gobierno reestructurará el Servicio Meteorológico Nacional: no habrá desvinculación de meteorólogos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT