El mensaje con el que engañaron a la estilista: “Es increíble lo que se gana y más acá en Argentina”

Se conoció el contenido del WhatsApp que inició la maniobra de extorsión sexual. Ofrecían US$1300 por videollamadas íntimas, pero luego exigieron dinero para no difundir el material.

Hoy 11:05

En el marco de la causa por extorsión sexual que investiga la Justicia, se viralizó el mensaje con el que fue contactada la estilista santiagueña que terminó siendo víctima de una maniobra delictiva.

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El texto, enviado a través de WhatsApp, ofrecía una supuesta oportunidad laboral con ingresos en dólares. “Hola, me llamo Miriam Born. Quería contarte que estamos en la búsqueda de chicas que quieran realizar videollamadas por la que cobrarían 1300 dólares. Duran 15 minutos y las podés hacer las veces que quieras (...) a todas les gusta porque es increíble lo que se gana y más acá en Argentina”, señalaba el mensaje.

Ese primer contacto fue el punto de partida de un caso que luego derivó en una extorsión, con amenazas de difusión de contenido íntimo.

El caso

La víctima, una reconocida estilista e influencer de Santiago del Estero, denunció haber sido engañada mediante una falsa propuesta laboral. La causa es investigada por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Según su testimonio, tras recibir el mensaje accedió a realizar una videollamada al día siguiente, en la que cumplió con lo solicitado sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta.

Finalizada la comunicación, comenzó la extorsión: le exigieron $500.000 para no difundir el material entre sus contactos y redes sociales. Bajo presión, la mujer realizó un pago parcial de $30.000, pero las exigencias continuaron.

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Ante la imposibilidad de seguir afrontando los pedidos y en medio de un cuadro de angustia, decidió radicar la denuncia. El último contacto con los extorsionadores se registró ese mismo día.

Tras la presentación, la Fiscalía dispuso una serie de medidas para avanzar en la causa, entre ellas el análisis de los registros de comunicación, el rastreo de las cuentas utilizadas y la identificación de los responsables.

También se ordenó la preservación de evidencia digital y se dio intervención a áreas especializadas en ciberdelitos, con el objetivo de determinar si se trata de una organización.