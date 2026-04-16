Eduardo Coudet, tras el triunfo ante Carabobo: “Había que ganar, ahora tenemos una final”

El DT de River priorizó el resultado en la Copa y ya palpita el Superclásico ante Boca.

Hoy 10:51

Luego del triunfo ante Carabobo, River Plate ya cambió el chip y apunta de lleno al Superclásico frente a Boca Juniors. Su entrenador, Eduardo Coudet, fue claro: “Había que ganar, ahora tenemos una final”, en referencia al duelo del domingo en el Monumental.

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El Chacho reconoció que el rendimiento no fue el mejor, pero justificó la decisión de rotar el equipo pensando en el desgaste físico y la cercanía del clásico. “Hicimos ocho cambios, es un montón. Lo más importante era el resultado”, explicó, y agregó que el partido estuvo “desvirtuado” por las modificaciones y la falta de trabajo conjunto.

Más allá del análisis, el DT dejó en claro que el foco ya está puesto en el cruce ante Boca. “Estoy estupendo, es una semana linda. Ahora vienen los días reales en los que te centrás en el partido”, expresó, marcando la importancia de un encuentro que puede ser determinante en el semestre.

En cuanto al presente del equipo, Coudet valoró la racha positiva: “Ganaron seis de siete, la cosa viene bastante bien”, y remarcó que el Superclásico es un partido especial que marca. “Sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien”, aseguró.

También llevó tranquilidad en el parte médico: Fausto Vera solo sufrió una molestia leve, mientras que Giuliano Galoppo ya está en condiciones físicas. Sobre el posible regreso de Franco Armani, fue cauto: “Lleva pocas prácticas, no es algo que esté en mi cabeza ahora”, respaldando el buen momento de Santiago Beltrán.

Por último, evitó anticipar el desarrollo del partido, aunque dejó un deseo claro: “Ojalá sea un partidazo y podamos regalarle el triunfo a la gente”. River ya cumplió en la Copa y ahora apunta todo a su gran objetivo inmediato: el Superclásico.