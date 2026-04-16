Tigre recibe a Macará con la necesidad de sumar su primer triunfo en la Sudamericana

El Matador juega desde las 19 en Victoria por la segunda fecha del Grupo A. Lleva nueve partidos sin ganar y necesita un triunfo para sostener sus chances de clasificación.

Hoy 09:29

Tigre y Macará se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Diego Dabove atraviesa un momento complicado y está obligado a ganar para no quedar relegado en la pelea por avanzar de fase.

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El Matador no logra hacer pie y acumula una racha negativa de nueve partidos sin victorias, con seis empates y tres derrotas. En su debut en el certamen continental igualó 1-1 ante Alianza Atlético en Perú, en un encuentro que había comenzado en ventaja con gol de Ignacio Russo, pero que se le escapó en el complemento tras el empate de Valentín Robledo.

En el Torneo Apertura, Tigre viene de empatar 0-0 frente a Atlético Tucumán, aunque su buen inicio de campeonato le permite mantenerse octavo en la Zona A con 18 puntos, en zona de playoffs. Comparte unidades con Racing, pero lo supera por diferencia de gol, un detalle clave en la recta final de la fase regular.

Por su parte, Macará también debutó con un empate 1-1 ante América de Cali en condición de local. El conjunto ecuatoriano sabe que sumar fuera de casa puede ser determinante para sostener sus aspiraciones en el grupo. En su liga, el Ídolo Ambateño se ubica octavo con 10 puntos, a nueve del líder Independiente del Valle.

En la próxima jornada, Tigre volverá a ser local cuando reciba a América de Cali, mientras que Macará visitará a Alianza Atlético, en dos partidos que pueden empezar a definir el destino de ambos en el certamen.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Elías Cabrera, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Guillermo Soto, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Manuel Fernández e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Macará: Rodrigo Rodríguez; Jean Estacio, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo, Luis Ayala; Gastón Blanc, José Luis Cazares, Mateo Viera, Matías Miranda, Federico Paz; Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.