"La posesión de la momia" es el estreno destacado de esta semana en Cine Sunstar

Además, se suman la película animada David y la película argentina Risa y la cabina del viento. Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.

Hoy 10:46

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En esta oportunidad, son tres las novedades que se incorporan a la programación: la cinta animada David, el largometraje Risa y la cabina del viento y La posesión de la momia, una propuesta para los amantes del terror.

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La posesión de la momia. La hija de un periodista reaparece tras ocho años desaparecida en el desierto, encontrada en un sarcófago de 3,000 años. Lo que parece un milagro se convierte en pesadilla cuando la familia descubre que una entidad malévola antigua ha regresado con ella.

Risa y la cabina del viento. Dirigida por Juan Cabral y protagonizada por Cazzu, es un drama fantástico ambientado en Ushuaia. Narra la historia de Risa, una niña de 10 años que encuentra una cabina telefónica abandonada que le permite hablar con fallecidos. Risa ayuda a estas almas a resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos a cambio de poder contactar a su padre fallecido.