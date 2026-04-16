San Lorenzo quiere sumar su primera victoria en la Sudamericana ante Deportivo Cuenca

El Ciclón juega desde las 21:30 en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Grupo D. Tras el empate en el debut, está obligado a sumar de a tres.

Hoy 09:38

San Lorenzo y Deportivo Cuenca se enfrentarán desde las 21:30 en el Pedro Bidegain, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Álvarez necesita una victoria para acomodarse en la tabla tras el empate inicial y aprovechar que sus rivales directos no sacaron ventaja.

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Luego del 1-1 entre Santos y Recoleta FC, el Ciclón quedó ante una gran oportunidad de posicionarse como líder del grupo. En su debut, San Lorenzo también igualó en Paraguay y ahora deberá hacerse fuerte en casa para no complicar su clasificación. En el Torneo Apertura, viene de un empate 0-0 ante Newell's, en un partido flojo desde lo futbolístico.

Pensando en este compromiso, Nicolás Tripichio regresaría al once titular, mientras que Matías Hernández podría meterse en la delantera en lugar de Rodrigo Auzmendi, en busca de mayor peso ofensivo.

Por su parte, Deportivo Cuenca dio el golpe en la primera fecha al imponerse 1-0 ante Santos como local, resultado que lo dejó como líder con puntaje ideal. El conjunto ecuatoriano llega con confianza al Bajo Flores y buscará dar otra sorpresa para encaminar su clasificación. En su liga, marcha quinto con 11 puntos, aunque viene de caer 3-2 ante Independiente del Valle tras haber estado 2-0 arriba.

En la próxima jornada, San Lorenzo volverá a ser local cuando reciba a Santos, mientras que Deportivo Cuenca visitará a Recoleta FC, en duelos que pueden empezar a definir el grupo.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.