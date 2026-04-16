Tras festejar en el clásico, Lanús va por su primer triunfo en la Libertadores ante Always Ready

El Granate juega desde las 19 en La Fortaleza por la segunda fecha del Grupo G. Viene de perder en el debut, pero llega fortalecido tras ganar el clásico ante Banfield.

Hoy 09:24

Lanús y Always Ready se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio Ciudad de Lanús, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino necesita sumar de a tres para no complicar sus chances de clasificación a octavos tras el tropiezo inicial en Brasil.

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El Granate arrancó su camino internacional con una derrota por 1-0 ante Mirassol, en un partido cerrado que dejó poco margen de error de cara a lo que viene. Sin embargo, logró cambiar rápidamente el ánimo con una victoria clave en el Clásico del Sur frente a Banfield. Fue 1-0 con un cabezazo agónico de Yoshan Valois a los 43 minutos del segundo tiempo, que desató la fiesta en La Fortaleza.

En el plano local, Lanús atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura, donde se ubica tercero en la Zona A con 22 puntos, a solo tres del líder Vélez. Con nueve puntos en juego, el equipo del Sur tiene bien encaminada la clasificación a playoffs, ya que mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre Independiente, el primero que hoy quedaría afuera.

Por su parte, Always Ready también comenzó la Libertadores con el pie izquierdo: perdió 1-0 como local frente a Liga de Quito y necesita recuperarse para no quedar relegado en el grupo. En el torneo boliviano, el equipo marcha quinto con cuatro puntos en apenas dos fechas disputadas, en un campeonato que recién comienza.

En la próxima jornada, Lanús volverá a ser local cuando reciba a Liga de Quito, mientras que Always Ready deberá viajar a Brasil para medirse con Mirassol en un duelo clave para sus aspiraciones.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Franco Watson, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Always Ready: Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Yhormar Hurtado, Dieguito Rodríguez; Rai Lima, Héctor Cuellar, Joel Amoroso; Fernando Nava, Juan Godoy y Enrique Triverio. DT: Julio César Baldivieso.