Quimsa visita a Instituto con la mira puesta en el número uno de la fase regular

La Fusión juega desde las 21 en Córdoba y depende de sí misma para quedarse con la cima. Enfrente estará la Gloria, que busca acomodarse pensando en los playoffs.

Hoy 09:58

Instituto y Quimsa se enfrentarán desde las 21:00 en el Ángel Sandrín, en la Ciudad de Córdoba, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional. El partido será televisado por Básquet Pass y tendrá como árbitros a Pablo Estévez, Roberto Smith y Ariel Rosas.

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Quimsa encara este compromiso con un objetivo claro: quedarse con el número uno de la fase regular. El equipo santiagueño cuenta con un récord de 22 victorias y 12 derrotas y depende de sí mismo para alcanzar la cima. Si gana los encuentros que le restan, llegará a 24 triunfos y superará a sus competidores directos.

Además, la Fusión tiene a su favor un dato clave: domina los desempates ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y también se quedó con los dos cruces frente a Oberá Tenis Club, lo que le da una ventaja importante en caso de igualdad en la tabla.

Del otro lado, Instituto llega tras una derrota 85-80 ante Obras Basket, resultado que lo dejó en el puesto 10° con un balance de 20-15. La Gloria intentará hacerse fuerte en casa para mejorar su posición de cara a los playoffs.

En el historial, se enfrentaron en 32 oportunidades, con 20 victorias para Instituto y 12 para Quimsa. En esta temporada, el único antecedente fue para el conjunto cordobés, que ganó 73 a 72 en Santiago del Estero.

El cruce en Córdoba aparece como clave para ambos, pero especialmente para Quimsa, que tiene en sus manos la posibilidad de cerrar la fase regular en lo más alto.