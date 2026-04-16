Termas de Río Hondo se prepara para días lluviosos: pronóstico incierto para hoy Jueves 16 de abril de 2026

Los termenses se preparan para un clima inestable con lluvias en los próximos días. Se espera un aumento en las temperaturas, aunque la humedad permanecerá alta.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se caracteriza hoy por estar parcialmente nublado, con una temperatura actual de 16.1 °C. La sensación térmica coincide con la temperatura real, mientras que la humedad se encuentra en un 94%, lo que genera una atmósfera bastante pesada.

A medida que avanza el día, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 24.9 °C durante la jornada. Sin embargo, los termenses deben estar preparados para lluvias moderadas a intervalos que comenzarán a hacerse presentes a medida que caiga la tarde.

Para mañana, el pronóstico indica lluvias moderadas nuevamente, con una mínima de 18.7 °C y una máxima que podría llegar a los 27.1 °C. Esta tendencia de inestabilidad climática continuará afectando a la región durante los próximos días.

El sábado también se prevé que las lluvias persistan, con una mínima de 20.6 °C y una máxima de 28 °C. Los termenses deben prepararse para un fin de semana marcado por la humedad y las precipitaciones, lo que podría interferir en actividades al aire libre.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy jueves 16 de abril de 2026 será de lluvias moderadas a intervalos, con una mínima de 18.1 °C y una máxima de 24.9 °C. Se recomienda a los termenses que estén atentos a las condiciones climáticas y tomen precauciones ante posibles precipitaciones.