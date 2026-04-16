“Sus barcos será hundidos”, la advertencia a Trump de un asesor del líder supremo iraní

Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan sus ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano y los precios del petróleo vuelven a subir.

Hoy 08:10

En medio del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un asesor del líder supremo del régimen persa le advirtió al presidente norteamericano Donald Trump que "sus barcos serán hundidos" si con ellos trata de imponer un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz.

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Mientras tanto, Israel continúa sus ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano y los precios del petróleo vuelven a subir este jueves.

Trump dijo que acordó con China que no envíe más armas a Irán y le dejó una amenaza si incumplen su promesa

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que acordó con Xi Jinping que China no le envíe más armas a Irán, destacó el diálogo con el gigante asiático, al que visitará en algunas semanas, pero lanzó una amenaza si incumplen ese acuerdo: "Somos muy buenos peleando si es necesario".

"China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán", publicó Trump en Truth Social.

En ese sentido, el mandatario estadounidense destacó que le dará un "fuerte abrazo" a Xi cuando lo visite en la capital china y celebró que están "trabajando juntos de forma inteligente y eficaz". "¿Acaso no es mejor que pelear?", señaló. De todas maneras, lanzó una amenaza. "Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!".