La Banda se alista para un clima cambiante: lluvias y temperaturas variables hoy Jueves 16 de abril de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 18.5 °C y 28.3 °C. Se anticipan lluvias moderadas en los próximos días, lo que traerá un cambio en el clima.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños pueden disfrutar de un día soleado, aunque el clima irá cambiando a lo largo de la semana. Actualmente, la temperatura se encuentra en 16.3 °C y la sensación térmica es la misma, acompañada de una humedad del 94%.

Para el día de hoy, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con una mínima de 18.5 °C y una máxima que podría alcanzar los 28.3 °C. Un día ideal para disfrutar al aire libre, aunque se recomienda estar atento a los cambios climáticos.

El viento sopla a 7.2 km/h del este-noreste, lo que contribuye a que la sensación térmica se mantenga agradable. Sin embargo, los bandeños deben prepararse para un clima más inestable en los días siguientes.

Para mañana, viernes 17 de abril, se pronostica lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 21.9 °C y los 29.7 °C. Esto marcará el inicio de un fin de semana donde las precipitaciones serán más frecuentes.

El sábado 18 de abril también se anticipa lluvia moderada, con mínimas de 21 °C y máximas que alcanzarán los 29.7 °C. Los bandeños deben estar preparados para un clima variable y llevar paraguas a la mano.