A lo Trump: Milei publicó un video con políticos como animales hecho con IA

El presidente utilizó su cuenta personal para difundir un contenido audiovisual hecho con inteligencia artificial sobre su carrera hacia la presidencia. Cristina Fernández, Patricia Bullrich y Sergio Massa, algunos de los protagonistas.

Hoy 13:31

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un video realizado con inteligencia artificial (IA) en el que repasa su camino hacia la presidencia mediante una animación que muestra a distintos dirigentes políticos como animales.

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El material fue difundido a través de su cuenta personal de Instagram y rápidamente se viralizó por el tono satírico de las representaciones y las referencias directas a figuras del escenario político argentino.

La secuencia presenta una animación que recorre distintos momentos de su carrera política, con una narrativa que combina imágenes generadas con IA y fragmentos de su discurso público, en línea con consignas que el mandatario utilizó durante su campaña.

A lo largo del video aparecen distintas caracterizaciones de dirigentes políticos. Entre ellas, la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, representada como un mono, mientras que el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta es mostrado como un reptil.

El contenido también incluye referencias a otros actores políticos como Sergio Massa y Patricia Bullrich, en una narrativa que combina humor, crítica política y recursos visuales propios de la animación generada con IA.

El video fue creado originalmente por un usuario de redes sociales y luego replicado por el mandatario, quien lo acompañó con la consigna “VLLC”, habitual en su comunicación digital.

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes celebraron el tono del contenido y quienes cuestionaron la representación de los dirigentes.

En el plano internacional, este tipo de contenidos ya tuvo antecedentes recientes. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue duramente criticado por difundir un video en el que el ex mandatario Barack Obama aparecía representado como un mono, en una pieza que generó controversia por sus connotaciones.