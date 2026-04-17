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Tras el violento asalto a un adolescente la policía logra recuperar un celular de alta gama

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Juan Felipe Ibarra. La víctima fue amenazada con un arma blanca y el teléfono fue localizado tras una investigación en redes sociales.

Hoy 07:26
arma blanca

Un menor de 16 años fue víctima de un robo calificado durante la madrugada de este viernes en el barrio Juan Felipe Ibarra, en la ciudad Capital, aunque horas después la Policía logró recuperar el teléfono sustraído tras una rápida investigación.

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El hecho se registró alrededor de las 00:10, cuando el adolescente salía de un local comercial ubicado sobre calle Oncativo al 300, propiedad de su madre. En ese momento, fue interceptado por dos hombres en motocicleta, quienes lo amenazaron con un arma blanca y le exigieron la entrega de sus pertenencias.

Ante la intimidación, el joven entregó un teléfono celular iPhone 13 y los asaltantes se dieron a la fuga. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones.

Horas más tarde, tras radicar la denuncia, la madre del menor inició una búsqueda a través de redes sociales y logró obtener datos sobre el posible recorrido del dispositivo. Según se informó, una mujer habría sido contactada por dos sujetos —uno de ellos identificado como “Bebo”— para publicar la venta del celular robado.

A partir de esta información, personal policial realizó tareas investigativas que permitieron ubicar el aparato en el barrio Tarapaya. Allí, una joven de 26 años manifestó haber adquirido el teléfono de buena fe a través de Facebook y lo entregó voluntariamente.

El procedimiento se llevó a cabo en una zona considerada conflictiva, donde los efectivos debieron ingresar en un vehículo particular. Tras el operativo, lograron recuperar el dispositivo sin incidentes.

La fiscal interviniente, Belkis Alderete, dispuso la restitución del celular a la denunciante y ordenó profundizar la investigación para identificar a los autores del robo.

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