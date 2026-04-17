Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ABR 2026 | 20º
X
Revista

Día Mundial de la Hemofilia: una enfermedad genética que requiere diagnóstico temprano

El trastorno hereditario afecta la coagulación de la sangre y su detección precoz es clave para mejorar la calidad de vida.

Hoy 08:57
Hemofilia

El 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, una fecha impulsada para concientizar sobre este trastorno de la coagulación que afecta principalmente a varones y que puede provocar sangrados prolongados o espontáneos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque es una enfermedad poco frecuente, su impacto puede ser significativo si no se detecta a tiempo. Por eso, especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y el seguimiento médico.

La hemofilia es un trastorno genético que afecta la capacidad de la sangre para coagular correctamente, debido a la falta o deficiencia de ciertos factores.

Según un artículo de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad se transmite de padres a hijos a través del cromosoma X, por lo que afecta principalmente a varones, mientras que las mujeres suelen ser portadoras.

Existen dos tipos principales:

  • Hemofilia A: déficit del factor VIII
  • Hemofilia B: déficit del factor IX

Ambas pueden variar en gravedad, desde formas leves hasta cuadros severos.

Uno de los principales signos de alerta es la tendencia a sangrar más de lo habitual. Según un estudio de la Mayo Clinic, los síntomas pueden incluir desde hematomas frecuentes hasta hemorragias internas, especialmente en articulaciones.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:

  • Sangrados prolongados ante heridas
  • Hematomas frecuentes sin causa aparente
  • Sangrado en articulaciones (dolor e inflamación)
  • Hemorragias nasales recurrentes
  • Sangrado excesivo tras cirugías o procedimientos

La gravedad depende del nivel del factor de coagulación en la sangre, lo que determina el riesgo de complicaciones.

Aunque la hemofilia no tiene cura, el tratamiento ha avanzado significativamente en las últimas décadas. Según un artículo de la MedlinePlus, la terapia consiste en la administración de factores de coagulación para prevenir o controlar sangrados.

Entre las estrategias actuales se destacan:

  • Terapia de reemplazo con factores de coagulación
  • Tratamientos profilácticos para prevenir sangrados
  • Nuevas terapias biológicas
  • Seguimiento médico especializado.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazas en escuelas: el Ministerio de Educación de Santiago del Estero activó protocolos y confirmó que los hechos ya fueron judicializados
  2. 2. La visión profesional sobre las amenazas en las escuelas: Advierten por retos virales y piden no subestimar las señales
  3. 3. Investigan amenaza de tiroteo en un colegio de El Charco y activan protocolos provinciales
  4. 4. Grave denuncia: otra joven se suma y denuncia haber recibido abusos y amenazas de Sebastián Corti
  5. 5. A través de un per saltum ante la Corte el Gobierno busca que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT