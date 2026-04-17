EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:50

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Sábado 18 de abril: de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Misiones, Libertad, Córdoba y Sáenz Peña).

Lunes 20 de abril: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Villa Silipica, Chañar Pujio y Campo Alegre (dpto. Silípica).