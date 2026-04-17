Día perfecto para Los Pumas 7s: clasificación a cuartos y señales de equipo candidato

El seleccionado argentino ganó sus dos partidos en Hong Kong y ya aseguró su lugar en la fase decisiva del SVNS World Championship.

Hoy 10:17

Los Pumas 7s tuvieron un arranque ideal en el Seven de Hong Kong: ganaron sus dos compromisos del primer día y se metieron en los cuartos de final, cumpliendo el primer gran objetivo del fin de semana.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora fue claramente superior a Uruguay 7s y lo venció por 40-19, resultado que selló la clasificación a la siguiente instancia. Antes, ya había mostrado un gran nivel en el debut con una contundente victoria ante España 7s, completando una jornada perfecta.

Más allá de que todavía no enfrentó a una potencia, Argentina dejó muy buenas sensaciones: intensidad, conexiones en ataque y recuperación rápida de la pelota. Jugadores como Marcos Moneta, Luciano González Rizzoni y Pedro De Haro volvieron a ser determinantes en un equipo que empieza a mostrar madurez y funcionamiento.

El cierre de la fase de grupos será exigente: este viernes a las 23:39 se medirá ante Sudáfrica 7s, en un duelo clave para definir el primer puesto del grupo.

En una temporada donde costó encontrar regularidad, Los Pumas 7s parecen haber llegado en buen momento al tramo decisivo. Con la clasificación asegurada, ahora el foco estará en pelear por el título en Hong Kong y consolidarse como protagonistas del circuito mundial.