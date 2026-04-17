Tottenham quiere a Senesi, pero hay una condición clave que puede frenar el pase

El defensor argentino interesa en los Spurs, aunque su llegada dependerá de la permanencia en la Premier League.

Hoy 11:40

El futuro de Marcos Senesi podría dar un giro importante en el próximo mercado de pases. Desde Inglaterra aseguran que Tottenham Hotspur tiene conversaciones avanzadas para quedarse con el defensor, aunque la operación está atada a una condición determinante.

El zaguero, actualmente en AFC Bournemouth, finaliza su contrato en junio, por lo que podría llegar con el pase en su poder, un detalle que lo vuelve aún más atractivo en el mercado. Sin embargo, todo dependerá de que los Spurs logren mantener la categoría en la Premier League.

A falta de pocas fechas para el cierre del campeonato, Tottenham se encuentra en una situación comprometida, ubicado en zona de descenso y obligado a sumar para no perder su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés. Este contexto genera incertidumbre en la negociación, que por ahora avanza con cautela.

Senesi, con pasado en Feyenoord, llegó al Bournemouth en 2022 a cambio de cerca de 15 millones de euros y desde entonces se consolidó como una pieza clave del equipo. En la actual temporada disputó 34 partidos, aportó cuatro asistencias y mostró un nivel que lo volvió a poner en el radar de la Selección Argentina.

De hecho, el defensor volvió a ser considerado por Lionel Scaloni y sueña con meterse en la lista para el Mundial 2026. Un eventual pase al Tottenham no solo significaría un salto deportivo, sino también la posibilidad de compartir equipo con Cristian Romero.

Mientras tanto, el club londinense ya empieza a planificar el futuro en medio de la pelea por la permanencia, y Senesi aparece como uno de los nombres apuntados para reforzar la defensa si logra superar este momento crítico.