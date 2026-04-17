Argentina finalista y clasificada: quiénes van al Mundial Sub-17 y cuándo se juega la final

La Albiceleste ya sacó boleto a Qatar 2026 y buscará el título ante Colombia en la definición del Sudamericano.

Hoy 09:10

La Selección Argentina Sub-17 cumplió con creces en el Sudamericano que se disputa en Paraguay: se metió en la final y aseguró su clasificación al Mundial Sub-17 2026. El equipo dirigido por Diego Placente viene de vencer 3-1 a Ecuador en semifinales y ahora irá por el título.

Cuándo se juega la final del Sudamericano Sub-17

La gran final entre Selección Argentina Sub-17 y Selección Colombia Sub-17 se disputará el domingo 19 de abril a las 20:00.

Antes, Brasil y Ecuador jugarán el partido por el tercer puesto.

Qué equipos ya están clasificados al Mundial Sub-17 2026

El Sudamericano otorga 7 cupos para el Mundial que se jugará en Qatar 2026, y ya hay varios clasificados confirmados:

Brasil

Argentina

Colombia

Ecuador

Uruguay

Chile

El último cupo se definirá entre Venezuela y Bolivia, que jugarán un repechaje entre los perdedores del Final Four.

Un dato clave para Argentina

La Albiceleste terminó segunda en su grupo con 7 puntos y fue de menor a mayor en el torneo, algo que ahora ilusiona con levantar el título.

Con el objetivo mundial ya cumplido, ahora el equipo argentino irá por todo: ser campeón sudamericano y llegar de la mejor manera a la cita en Qatar.