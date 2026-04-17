Se reveló el motivo de la salida de Mascherano en Inter Miami

Tras la renuncia del Jefecito, la dirigencia decidió que Guillermo Hoyos asuma como entrenador interino.

Hoy 10:46

La salida de Javier Mascherano de Inter Miami ya es un hecho, pero en las últimas horas se conocieron los verdaderos motivos detrás de su renuncia. Según trascendió, el detonante fue una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante New York Red Bulls, en un contexto de tensión creciente dentro del plantel.

El conflicto no surgió de la nada. La reciente eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC había dejado un clima enrarecido, con descontento entre los jugadores por el rendimiento del equipo. A partir de allí, las diferencias internas se fueron profundizando hasta desembocar en el cruce que marcó el final del ciclo.

En ese escenario, también tomó relevancia la relación con Lionel Messi. Si bien ambos mantienen un vínculo de confianza y respeto por su historia compartida, trascendió que las discusiones eran frecuentes, algo que dentro del club consideran normal por la exigencia y el carácter de ambos protagonistas.

Tras la salida del Jefecito, la dirigencia decidió que Guillermo Hoyos asuma como entrenador interino. Se trata de una figura muy cercana a Messi, lo que refuerza su peso dentro del vestuario en un momento delicado.

En lo deportivo, Inter Miami se mantiene tercero en la Conferencia Este, con una campaña irregular pero competitiva. Sin embargo, el contexto institucional es exigente: la presión mediática, el peso de las figuras y el futuro rol de Messi como copropietario del club convierten cada decisión en un tema de alto impacto.