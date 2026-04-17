El opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en España

El dirigente confirmó que se encuentra internado en Madrid y no podrá asistir a un acto con la comunidad venezolana junto a María Corina Machado.

Hoy 10:38

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia informó que se encuentra hospitalizado en Madrid, por lo que no podrá participar del encuentro previsto con la comunidad venezolana en la capital española junto a María Corina Machado.

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La noticia fue confirmada por el propio referente a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde explicó que su internación responde a un seguimiento médico tras una intervención quirúrgica realizada hace aproximadamente un mes.

“Llevo unos días hospitalizado y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid”, expresó el dirigente, al tiempo que lamentó no poder estar presente en el evento.

González Urrutia señaló que su estado de salud le impide asistir a la actividad, aunque aseguró que mantiene contacto permanente con Machado y continúa coordinando aspectos de la agenda política.

“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo”, sostuvo en su mensaje.

El encuentro en Madrid forma parte de una serie de actividades impulsadas por la oposición venezolana en el exterior, orientadas a fortalecer la organización de la diáspora en distintas ciudades del mundo.

En ese sentido, el dirigente destacó la relevancia de estos espacios. “Es un momento de la comunidad venezolana, de quienes se organizan y se encuentran, incluso lejos de su país”, afirmó.

Además, alentó a los asistentes a participar del acto pese a su ausencia. “Vayan por los que no podemos, por los que están allá esperándonos”, expresó.

La hospitalización del dirigente se da en un contexto de creciente actividad de la oposición venezolana en Europa y América, con María Corina Machado como una de las principales figuras en la articulación de encuentros con la diáspora.