Se viene la edición I de las pruebas libres de motos al autódromo

El evento contará con la participación de pilotos locales, de varias provincias de argentina, como así también la presencia de corredores bolivianos y chilenos.

Hoy 09:22

Regresan al autódromo internacional de Termas de Río Hondo, las tradicionales pruebas libres de motos para pilotos profesionales y amateur el próximo fin de semana 24, 25 y 26 de abril.

Organizada por el mismo autódromo, se viene la primera edición de la temporada 2026 con la participación de pilotos locales, de varias provincias de argentina, como así también la presencia de corredores bolivianos y chilenos.

Durante tres jornadas de tandas libres, los amantes de la velocidad en dos ruedas tendrán la oportunidad de acelerar sus motos rodeados de la seguridad de un circuito internacional, calificado como uno de los mejores y más seguros de américa.

Las inscripciones están abiertas y se pueden hacer a los teléfonos: 3858440901 y 3858434350