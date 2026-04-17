La Banda: cayó un joven que violaba el arresto domiciliario

Tiene 22 años y estaba imputado por tentativa de homicidio. Fue interceptado tras intentar huir y la Justicia le revocó el beneficio.

Hoy 10:55

Un joven de 22 años fue detenido en la ciudad de La Banda luego de ser sorprendido incumpliendo un arresto domiciliario que le había sido otorgado por la Justicia en el marco de una causa por homicidio simple en grado de tentativa.

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El procedimiento se concretó alrededor del mediodía del miércoles, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención N° 4 realizaban recorridos por el barrio 17 de Octubre y advirtieron la presencia de dos hombres en la intersección de calles Juárez Celman y Solís.

Al intentar identificarlos, ambos emprendieron la fuga. Sin embargo, uno de ellos fue interceptado a pocos metros por el personal policial.

Durante el operativo, la situación se tornó tensa cuando vecinos, entre ellos el acompañante del demorado, comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los efectivos con el objetivo de entorpecer el accionar.

Ante este escenario, los uniformados solicitaron refuerzos para controlar la situación y garantizar la seguridad, logrando finalmente el traslado del aprehendido a la Comisaría Comunitaria N° 15.

Una vez en la dependencia, se constató que el joven, domiciliado en el barrio El Cruce, se encontraba cumpliendo arresto domiciliario desde el pasado 1 de abril, por disposición de un Tribunal de Juicio Oral de la ciudad Capital.

Tras ser informada la autoridad judicial, se dispuso la inmediata detención del acusado y la revocación del beneficio, medida que fue formalizada mediante oficio.

De esta manera, el joven deberá continuar el proceso detenido, a disposición de la Justicia provincial.