Fuerte reacción del petróleo a la apertura del estrecho de Ormuz: registra una fuerte baja del 10%

Desde el bloqueo de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte del petróleo, que había comenzado hace más de un mes, el crudo subió más de 50 por ciento.

Hoy 11:02

Tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz luego del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en medio de la guerra, este viernes el petróleo Brent, de referencia internacional, registra una fuerte baja del 10% y el barril cotiza a US$86, cuando hasta hace pocas horas estaba por encima de los US$90.

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Al mismo tiempo, los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caen US$8,87, o un 9,4 %, hasta situarse en US$85,82 el barril.

Más temprano, los precios ya habían reaccionado “con gran sensibilidad a las noticias sobre la escalada o la distensión”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de la banca de inversión UBS, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el jueves que un acuerdo con Irán para el fin del conflicto “estaba muy cerca”.

Desde el bloqueo de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte del petróleo -que había comenzado hace más de un mes-, el crudo subió más de 50%.

El carácter temporal del alto el fuego entre Israel y Líbano, el objetivo israelí de debilitar de forma significativa al régimen iraní y las escasas perspectivas de que el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato sirvieron para sostener los precios, según Tamas Varga, analista de PVM Investment.