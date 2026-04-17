Marcos Rojo, en la cuerda floja en Racing tras una dura sanción

El defensor recibió cuatro fechas de suspensión por su expulsión ante River y su futuro en la Academia quedó bajo la lupa.

Hoy 08:55

El presente de Marcos Rojo en Racing Club atraviesa su momento más delicado desde su llegada. Luego de su escandalosa expulsión ante River Plate, el defensor fue sancionado con cuatro fechas de suspensión, lo que lo deja en una situación comprometida tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La roja, que llegó tras una catarata de insultos hacia el árbitro Sebastián Zunino, derivó en un duro informe arbitral que terminó impactando de lleno en la sanción. De esta manera, Rojo se perderá partidos clave en la fase de grupos del Torneo Apertura, en un momento donde la Academia todavía pelea por meterse entre los ocho mejores de su zona.

El panorama se complejiza aún más por el episodio polémico en el que se lo vio riéndose junto a Cristian Medina, jugador de Botafogo, tras la derrota de Racing en la Copa Sudamericana. Esa situación no cayó bien en el mundo académico y alimentó rumores sobre una posible salida anticipada.

Sin embargo, desde el club descartan por ahora una rescisión de contrato, aunque reconocen que el defensor quedó mal posicionado ante la dirigencia y la hinchada. Su vínculo finaliza en junio, y el contexto abre la puerta a que incluso pueda no volver a jugar con la camiseta de Racing.

Rojo había llegado a Avellaneda a mediados de 2025, tras su salida de Boca Juniors, en una incorporación impulsada por el DT. Desde entonces, disputó 15 partidos, sin goles y con dos expulsiones, números que reflejan un ciclo irregular que hoy lo tiene en capilla en un tramo decisivo de la temporada.