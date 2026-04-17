Sandra Bullock apuesta por la inteligencia artificial en Hollywood: “Hay que aprovecharla”

La actriz pidió a la industria adaptarse al avance tecnológico, aunque advirtió sobre sus riesgos.

Hoy 08:54

Sandra Bullock se mostró a favor de incorporar la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento y llamó a sus colegas a adaptarse a esta nueva tecnología, aunque con precaución.

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Durante su participación en el evento CNBC Changemakers Summit, la ganadora del Oscar reaccionó a los tráilers generados por fans mediante IA sobre una posible secuela de Practical Magic. Con humor, expresó: “Podría ser peor con mi imagen”, pero remarcó la importancia de asumir el cambio tecnológico.

Sandra Bullock

“Está aquí. Tenemos que observarla, entenderla y aprovecharla. Hay que usarla de una manera constructiva y creativa, hacerla nuestra aliada”, sostuvo.

Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos: “Debemos ser muy cautelosos, porque hay personas que pueden usarla para el mal y no para el bien. Pero creo que hay un lugar para ella”.

En la misma línea, Pam Abdy, codirectora y CEO de Warner Bros. Motion Pictures, consideró que este tipo de contenidos generados por usuarios también reflejan el interés del público. “No es ideal, pero es emocionante porque demuestra que hay ganas de ver más de esa historia”, explicó.

Bullock además volverá a compartir pantalla con Nicole Kidman en Practical Magic 2, secuela de la película estrenada en 1998, cuyo primer adelanto fue presentado recientemente en CinemaCon.

Sandra Bullock

El uso de inteligencia artificial en Hollywood continúa siendo un tema de debate. En ese marco, el sindicato SAG-AFTRA respaldó un marco regulatorio impulsado en Estados Unidos que propone legislar sobre controles parentales, derechos de propiedad intelectual, protección de la libertad de expresión y el desarrollo laboral vinculado a la IA.

Así, mientras crecen las discusiones sobre sus límites, figuras destacadas de la industria comienzan a plantear que la inteligencia artificial no solo es inevitable, sino que también puede convertirse en una herramienta creativa si se utiliza de manera responsable.