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Mascotas

Buscan intensamente a Candela, una caniche perdida en Barrio Cabildo

La perrita desapareció en la zona de la Comisaría 3ª y su familia solicita colaboración urgente para encontrarla.

Hoy 11:05
Candela

Candela, una perrita de raza caniche, es intensamente buscada por su familia luego de haberse perdido en el Barrio Cabildo, en las inmediaciones de la Comisaría 3ª

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Su desaparición generó gran preocupación entre sus dueños, quienes piden la ayuda de vecinos y de toda la comunidad para poder dar con su paradero.

Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, solicitan comunicarse de manera urgente al número 385 572 1357.

Se ruega a quienes vivan en la zona o transiten por el lugar que estén atentos y difundan la información para aumentar las posibilidades de que Candela regrese sana y salva con su familia.

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